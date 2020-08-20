Голлівудська акторка Дженніфер Еністон нещодавно знялася у фотосесії і довела, що навіть у 51 рік можна вражати красою і випромінювати позитив.

Дженніфер Еністон окрім фотосесії розповіла виданню LA Times про досвід зйомок у "Ранковому шоу" (американський серіал 2019 року).

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Це було 20-річною терапією, яка обернулась в 10 епізодів серіалу. Це були часи, коли я читала сценарій, і мені наче падала гора з пліч,

– зізналась акторка.

Look Дженніфер Еністон на фотосесії

Для зйомки Дженніфер обрала два наряди. Першим було чорне вузьке плаття з глибоким декольте. Інший образ був більш повсякденний: блакитна блузка та джинсові мінішорти.

Look акторка доповнила аксесуарами: браслетом, тонкими довгими ланцюжками на шиї та сережками-кільцями. Все це золото, тому вдало підкреслює витонченість Еністон і її русяве волосся. Жінка не робила вишуканих зачісок, натомість залишила волосся прямим. ЇЇ макіяж був літнім та доповнював легкі образи. А яскравість додав персиковий тон на нігтях.



Дженніфер Еністон в ефектній фотосесії / LA Times



Дженніфер Еністон в ефектній фотосесії / LA Times



Дженніфер Еністон в ефектній фотосесії / LA Times