Голлівудське експодружжя Бред Пітт та Дженніфер Еністон з'являлось на екрані разом всього один раз. Проте довгоочікуване возз'єднання все ж відбудеться за 19 років після останньої зйомки. Актори наживо читатимуть комедійний фільм "Круті часи в Ріджмонт Хай". Онлайн-подія відбудеться вже 20 серпня.

Якщо з другою ексдружиною Анджеліною Джолі голлівудський красень Бред Пітт познайомився на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" й згодом неодноразово з'являвся у кадрі разом, то з першою обраницею Дженніфер Еністон актор знімався всього один раз. Будучи чоловіком і дружиною, зірки зіграли в епізоді ситкому "Друзі", який вийшов у світ 2001 року. Як передає видання Just Jared, колишні знову постануть перед камерами разом вперше за 19 років.

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Так, Бред Пітт та Дженніфер Еністон долучаться до живих читань комедійної стрічки "Круті часи в Ріджмонт Хай". Крім експодружжя, до благодійної ініціативи долучаться Джулія Робертс, Меттью Мак-Конегі, Шон Пенн та інші. Проте ролі, які дістались знаменитостям, розкриють лише в прямому ефірі, тому наразі невідомо, чи матимуть колишні спільні сцени.

Віртуальна подія відбудеться у четвер, 20 серпня, на Facebook Live та TikTok. Вона спрямована на збір коштів для некомерційної організації Шона Пенна CORE, яка допомагає боротися з коронавірусом і тестувати вакцину від COVID-19.

Варто зазначити, що востаннє зіркових ексів Бреда Пітта та Дженніфер Еністон бачили разом за лаштунками премії SAG Awards 2020. Чоловік спостерігав за тріумфом колишньої, яка отримала звання "Найкраща актриса" за участь в драматичному серіалі "Ранкове шоу". Згодом вони обмінялися теплими привітаннями та обіймами, а їхній флірт у мережі обговорювали ще довго.

Також подейкують, що Бред Пітт прийшов на святкову вечірку Дженніфер Еністон з нагоди Різдва. Серед гостей у домі актриси в Лос-Анджелесі нібито був і ексчоловік, який відвідав свято один з найперших.