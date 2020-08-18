Голливудские экс-супруги, Брэд Питт и Дженнифер Энистон, появлялись на экране вместе всего один раз. Однако долгожданное воссоединение все же состоится через 19 лет после последней съемки. Актеры вживую будут читать комедийный фильм "Крутые времена в Риджмонт Хай". Онлайн-событие состоится уже 20 августа.

Если со второй бывшей женой, Анджелиной Джоли, голливудский красавец Брэд Питт познакомился на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" и впоследствии неоднократно появлялся в кадре вместе, то с первой женой Дженнифер Энистон актер снимался всего один раз. Будучи мужем и женой, звезды сыграли в эпизоде ситкома "Друзья", который вышел в свет в 2001 году. Как передает издание Just Jared, бывшие снова предстанут перед камерами вместе впервые за 19 лет.

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Так, Брэд Питт и Дженнифер Энистон присоединятся к живым чтениям комедийной ленты "Крутые времена в Риджмонт Хай". Помимо экс-супругов, к благотворительной инициативе присоединятся Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шон Пенн и другие. Однако роли, которые достались знаменитостям, раскроют только в прямом эфире, поэтому пока неизвестно, будут ли бывшие супруги иметь совместные сцены.

Виртуальное событие состоится в четверг, 20 августа, на Facebook Live и в TikTok. Оно направлено на сбор средств для некоммерческой организации Шона Пенна CORE, которая помогает бороться с коронавирусом и тестировать вакцину от COVID-19.

Стоит отметить, что последний раз звездных эксов, Брэда Питта и Дженнифер Энистон, видели вместе за кулисами премии SAG Awards 2020. Мужчина наблюдал за триумфом бывшей, которая получила звание "Лучшая актриса" за участие в драматическом сериале "Утреннее шоу". Впоследствии они обменялись теплыми приветствиями и объятиями, а их флирт в сети обсуждали еще долго.

Также поговаривают, что Брэд Питт пришел на праздничную вечеринку Дженнифер Энистон по случаю Рождества. Среди гостей в доме актрисы в Лос-Анджелесе якобы был и бывший муж, который посетил праздник одним из самых первых.