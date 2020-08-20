Голливудская актриса Дженнифер Энистон недавно снялась в фотосессии и доказала, что даже в 51 год можно поражать красотой и излучать позитив.

Дженнифер Энистон, кроме фотосессии, рассказала изданию LA Times об опыте съемок в "Утреннем шоу" (американский сериал 2019 года).

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Это было 20-летней терапией, которая обернулась в 10 эпизодов сериала. Это было время, когда я читала сценарий, и мне как падала гора с плеч,

– призналась актриса.

Look Дженнифер Энистон на фотосессии

Для съемки Дженнифер выбрала два наряда. Первым было черное узкое платье с глубоким декольте. Другой образ был более повседневный: голубая блузка и джинсовые мини-шорты.

Look актриса дополнила аксессуарами: браслетом, тонкими длинными цепочками на шее и серьгами-кольцами. Все это золото, поэтому так удачно подчеркивает изящество Энистон и ее волосы. Женщина не делала изысканных причесок, но оставила волосы прямым. Ее макияж был летним и дополнял легкие образы. А яркости добавил персиковый тон на ногтях.

Дженнифер Энистон в эффектной фотосессии / LA Times

Дженнифер Энистон в эффектной фотосессии / LA Times

Дженнифер Энистон в эффектной фотосессии / LA Times