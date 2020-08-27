Роль Рейчел у серіалі "Друзі" принесла американській акторці Дженніфер Еністон шалену популярність. Однак, слава має і зворотню сторону монети: зірці було важко відокремити свою особистість від героїні. В цьому їй допомогла стрічка "Хороша дівчинка".

Днями Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Хелена Бонем Картер та інші голлівудські зірки дали дистанційно інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter. Ролик опублікували на офіційній сторінці на YouTube.

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У ньому Дженніфер Еністон зізналась, що їй було дуже важко звільнитися від образу Рейчел Грін, яку вона грала в культовому серіалі "Друзі".

Я не могла позбутися Рейчел Грін, хоч вбий. І це продовжувалось дуже довго. Але, стаючи дорослішою, ти отримуєш і певну свободу, бо тобі стає байдуже,

– розповіла Еністон.

Акторка зізналась, що саме фільм "Хороша дівчинка" зміг звільнити її від характеру Рейчел. У драмі Дженніфер зіграла звичайну жінку з провінційного міста, на долю якої перепало чимало труднощів.



Дженніфер Еністон в серіалі "Ранкове шоу" / Apple+

Зірка після ролі в "Друзях" також знялась в успішному серіалі "Ранкове шоу", де, за її словами, їй довелось грати набагато розумнішу жінку, ніж вона сама. Але це вже було після того, як їй вдалось залишити позаду Рейчел Грін.

В мене була паніка, оскільки я не знала, чи вдасться мені добре зіграти в "Хорошій дівчинці". Але ти стараєшся насамперед для себе, щоб довести, що можеш зробити набагато більше. Хоч це і було дуже хвилююче, адже за цим спостерігає й увесь світ,

– сказала Дженніфер.

Дивитись повністю інтерв'ю з акторками онлайн: