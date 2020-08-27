Роль Рейчел в сериале "Друзья" принесла американской актрисе Дженнифер Энистон бешеную популярность. Однако слава имеет и обратную сторону монеты: звезде было трудно отделить свою личность от героини. В этом ей помогла лента "Хорошая девочка".

На днях Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Хелена Бонэм Картер и другие голливудские звезды дали дистанционно интервью изданию The Hollywood Reporter. Ролик опубликовали на официальной странице на YouTube.

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В нем Дженнифер Энистон призналась, что ей было очень трудно отделаться от образа Рейчел Грин, которую она играла в культовом сериале "Друзья".

Я не могла избавиться от Рейчел Грин, хоть убей. И это продолжалось очень долго. Но, становясь взрослее, ты получаешь и определенную свободу, потому что тебе становится безразлично,

- рассказала Энистон.

Актриса призналась, что именно фильм "Хорошая девочка" смог освободить ее от характера Рейчел. В драме Дженнифер сыграла обычную женщину из провинциального города, на долю которой перепало немало трудностей.



Дженнифер Энистон в сериале "утреннее шоу" / Apple+

Звезда после роли в "Друзьях" также снялась в успешном сериале "Утреннее шоу", где, по ее словам, ей пришлось играть гораздо более умную женщину, чем она сама. Но это уже было после того, как ей удалось оставить позади Рейчел Грин.

У меня была паника, поскольку я не знала, удастся ли мне хорошо сыграть в "Хорошей девочке". Но ты стараешься прежде всего для себя, чтобы доказать, что можешь сделать гораздо больше. Хоть это и было очень волнительно, ведь за этим наблюдает и весь мир,

- сказала Дженнифер.

Смотреть полностью интервью с актрисами онлайн: