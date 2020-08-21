Колеги по знімальному майданчику культового ситкому "Друзі" акторки Дженніфер Еністон та Кортні Кокс товаришують й в реальному житті. Один зі спільних вечорів зірки провели за грою в більярд. У мережі вони показали курйозне відео, яке розсмішило шанувальників.

Дружба акторів американського ситкому "Друзі" підкорила прихильників по всьому світу, які з нетерпінням чекають на нові кадри голлівудських зірок у легендарній компанії. Гучний привід для обговорення дали подруги 56-річна Кортні Кокс та 51-річна Дженніфер Еністон. Акторки провели вечір разом, а в інстаграмі поширили курйозне відео про свої розваги.

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Знаменитості вирішили пограти в більярд, проте їхні навички виявились кардинально різними. На початку ролику Кортні Кокс вправно закидає кулі в лунки й майстерно вправляється києм. Коли ж черга дійшла до Дженніфер Еністон, актриса не змогла повторити успіх знаменитої подруги.

Зірка фільмів жахів "Крик" демонструвала розчарування від провалу подруги на камеру, адже розгромила її в цій партії. Проте в підписі до допису Кортні Кокс зауважила, що Дженніфер Еністон виглядала мило навіть під час програшу, а будь-яка перемога тьмяніє перед її шармом.

Друзі не повинні дозволяти друзям грати в більярд (особливо коли їх гра – відстій),

– прокоментувала Еністон відео.

Для відпочинку в колі друзів Кортні Кокс обрала сірий джемпер та джинси, поставши без макіяжу та укладки. Дженніфер Еністон з'явилась у кадрі в чорній сукні на тонких бретелях з пікантним декольте. Образ вона завершила окулярами й сережками-кільцями й виглядала надзвичайно звабливо у свої 51.

Менше ніж за добу відео на сторінці Еністон переглянули майже 8 мільйонів разів, а допис Кортні Кокс – ще майже 3 мільйони. Шанувальники й навіть зіркові колеги обговорювали кумедний ролик у коментарях, захоплювались дружбою зірок та навіть пропонували відправити відео на Оскар.