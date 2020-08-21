Коллеги по съемочной площадке культового ситкома "Друзья" актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс дружат и в реальной жизни. Один из общих вечеров звезды провели за игрой в бильярд. В сети они показали курьезное видео, которое рассмешило поклонников.

Дружба актеров американского ситкома "Друзья" покорила поклонников по всему миру, которые с нетерпением ждут новые кадры голливудских звезд в легендарной компании. Громкий повод для обсуждения дали подруги 56-летняя Кортни Кокс и 51-летняя Дженнифер Энистон. Актрисы провели вечер вместе, а в инстаграме распространили курьезное видео своих развлечений.

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Знаменитости решили поиграть в бильярд, но их навыки оказались кардинально разными. В начале ролика Кортни Кокс ловко забрасывает шары в лунки и мастерски справляется с кием. Когда же очередь дошла до Дженнифер Энистон, актриса не смогла повторить успех знаменитой подруги.

Звезда фильмов ужасов "Крик" демонстрировала разочарование от провала подруги на камеру, ведь разгромила ее в этой партии. Однако в подписи к посту Кортни Кокс отметила, что Дженнифер Энистон выглядела мило даже во время проигрыша, а любая победа меркнет перед ее обаянием.

Друзья не должны позволять друзьям играть в бильярд (особенно когда их игра – отстой),

– прокомментировала Энистон видео.

Для отдыха в кругу друзей Кортни Кокс выбрала серый джемпер и джинсы, представ без макияжа и укладки. Дженнифер Энистон появилась в кадре в черном платье на тонких бретелях с пикантным декольте. Образ она завершила очками и серьгами-кольцами и выглядела чрезвычайно соблазнительно в свои 51.

Меньше чем за сутки видео на странице Энистон просмотрели почти 8 миллионов раз, а пост Кортни Кокс – еще почти 3 миллиона. Поклонники и даже звездные коллеги обсуждали забавный ролик в комментариях, восхищались дружбой звезд и даже предлагали отправить видео на Оскар.