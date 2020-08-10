Співак Джаред Лето вже давно відомий світу завдяки успішному гурту 30 Seconds to Mars. Однак і як актор він може здивувати публіку, про що свідчать його захопливі стрічки. Цього разу Джаред Лето отримав особливу драматичну роль художника Енді Ворхола, який був нащадком українських лемків.

В інстаграмі Джаред Лето офіційно підтвердив чутки про зйомки нового фільму. Актор підібрав фото свого героя Енді Воргола, зроблені у 1980-их роках.

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Так, це правда, я буду грати Енді Воргола у майбутньому фільмі. Я такий вдячний і схвильований цією можливістю. Ми сумуємо за ним і його геніальністю,

– написав Джаред Лето.

Наразі відомо, що сюжет фільму заснований на книзі Віктора Бокріса "Воргол: біографія". Видання вийшло ще у 1989 році та відкрило чимало деталей про особисте життя художника. Джаред Лето і продюсер Майкл Де Лука вже викупили права на екранізацію книги, тому зйомки розпочнуться незабаром.

Сценарій уже розробляє Теренс Вінтер, який створив "Вовка з Волл-стріт". Тому стрічка повинна бути драматичною і з непередбачуваними поворотами подій.

Хто такий Енді Воргол

Художник Енді Воргол всім відомий завдяки своїй творчості. Він став одним із засновників поп-арту та культовою персоною у світі живопису.

Однак мало кому відомо, що Енді Воргол – це нащадок українських лемків, який при народженні називався Андрій Варгола. Його батьки жили з іншими переселенцями у селі Мікова, що у Словаччині. Згодом подружжя переїхало до США, де й народився художник. Цікаво, що мати Енді Воргола не розмовляла англійською, носила українську вишиванку та вчила сина нашим традиціям. Так, до Великодня вона з майбутнім художником розписувала писанки, що і надихнуло його на створення картин.

Що відомо про акторську кар'єру Джареда Лето

Джаред Лето добре відомий глядачам завдяки майстерним перевтіленням. Передбачити, яким актор і співак буде у наступному фільмі фактично неможливо, адже чоловік береться за різні ролі. Так, у "Загоні самогубців" Джаред Лето постав в образі Джокера. А після виходу на екран окремого фільму про лиходія навіть був ображеним, що автори стрічки не покликали його на цей проєкт.

Окрім цього, Джаред Лето грав трансгендерну жінку в фільмі "Далласький клуб покупців" та головну роль Немо у "Пан Ніхто". Загалом на рахунку актора – десятки фільмів, які відзначились успіхом у прокаті.