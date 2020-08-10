Певец Джаред Лето уже давно известен миру благодаря успешной группе 30 Seconds to Mars. Однако и как актер он может удивить публику, о чем свидетельствуют его увлекательные ленты. На этот раз Джаред Лето получил особую драматическую роль художника Энди Уорхола, который был потомком украинских лемков.

В Инстаграме Джаред Лето официально подтвердил слухи о съемках нового фильма. Актер подобрал фото своего героя Энди Уорхола, сделанные в 1980-ых годах.

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Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в будущем фильме. Я благодарен и взволнован этой возможностью. Мы скучаем по нему и его гениальности,

– написал Джаред Лето.

Известно, что сюжет фильма основан на книге Виктора Бокриса "Воргол: биография". Издание вышло еще в 1989 году и открыло немало деталей о личной жизни художника. Джаред Лето и продюсер Майкл Де Лука уже выкупили права на экранизацию книги, поэтому съемки начнутся вскоре.

Сценарий уже разрабатывает Теренс Винтер, создавший "Волка с Уолл-стрит". Поэтому лента должна быть драматичной и с непредсказуемыми поворотами событий.

Кто такой Энди Уорхол

Художник Энди Уорхол всем известен благодаря своему творчеству. Он стал одним из основателей поп-арта и культовой персоной в мире живописи.

Однако мало кому известно, что Энди Уорхол – это потомок украинских лемков, который при рождении назывался Андрей Варгола. Его родители жили с другими переселенцами в селе Микова, в Словакии. Впоследствии супруги переехали в США, где и родился художник. Интересно, что мать Энди Уорхола не разговаривала на английском, носила украинскую вышиванку и учила сына нашим традициям. Так, к Пасхе она с будущим художником расписывала писанки, что и вдохновило его на создание картин.

Что известно об актерской карьере Джареда Лето

Джаред Лето хорошо известен зрителям благодаря искусным перевоплощениям. Предсказать, каким актер и певец будет в следующем фильме фактически невозможно, ведь он берется за разные роли. Так, в "Отряде самоубийц" Джаред Лето предстал в образе Джокера. А после выхода на экран отдельного фильма о злодее даже был обижен, что авторы ленты не позвали его на этот проект.

Кроме этого, Джаред Лето играл трансгендерную женщину в фильме "Далласский клуб покупателей" и главную роль Немо В "Господин Никто". Всего на счету актера – десятки фильмов, которые отличились успехом в прокате.