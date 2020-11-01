Кілька днів тому в родині італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі та Шерон Фонсеки сталося поповнення. Чоловік вирішив зустріти кохану та доньку з пологового та влаштував неймовірний сюрприз.

Через кілька днів після народження дитини, кохану Джанлуки Ваккі та новоспечену матусю Шерон Фонсеку виписали з пологового будинку. Вона опублікувала в інстаграмі неймовірне відео, де повертається додому разом з донечкою та чоловіком.

Варто знати "Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі та Шерон Фонсека вперше стали батьками: фото з донькою

Шерон їхала в автомобілі разом з коханим та новонародженою донечкою. На воротах будинку був величезний бузковий бант, а все подвір'я особняка прикрашене іграшковими ведмедиками, слониками та рожевими повітряними кульками. Коли дівчина вийшла з авто, вона не змогла стримати сліз і поцілувала Джанлуку.

Зірковий батько взяв донечку та заніс її до особняка. Сам будинок був наповнений різними солодощами та прикрашений зворушливими написами. Варто зазначити, що й працівники дому не змогли не заплакати.

Нас в будинку надзвичайно тепло зустріли. Моя дитино, ти наповнила наші серця і душі своїм світлом,

– підписала відео новоспечена матуся.

Нагадаємо, що 27 жовтня у Джанлука Ваккі та Шерон Фонсеки народилась донечка. "Танцюючий мільйонер" та його 27-річна кохана вперше стали батьками. Вони вирішили, одразу зізнатися, як назвали дитину – Блу Єрусалима.