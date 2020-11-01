Несколько дней назад в семье итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки и Шэрон Фонсеки произошло пополнение. Мужчина решил встретить любимую и дочь из роддома и устроил невероятный сюрприз.

Через несколько дней после рождения ребенка возлюбленную Джанлуки Вакки и новоиспеченную мамочку Шэрон Фонсеку выписали из роддома. Она опубликовала в инстаграме невероятное видео, где возвращается домой вместе с дочкой и мужем.

Стоит знать "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека впервые стали родителями: фото с дочкой

Шэрон ехала в автомобиле вместе с любимым и новорожденной дочкой. На воротах дома был огромный сиреневый бант, а весь двор особняка украшен игрушечными мишками, слониками и розовыми воздушными шариками. Когда девушка вышла из авто, она не смогла сдержать слез и поцеловала Джанлуку.

Звездный отец взял дочь и занес ее в особняк. Сам дом был наполнен различными сладостями и украшен трогательными надписями. Стоит отметить, что и работники дома не смогли не заплакать.

Нас в доме необычайно тепло встретили. Мое дитя, ты наполнила наши сердца и души своим светом,

- подписала видео новоиспеченная мамочка.

Напомним, что 27 октября у Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки родилась дочь. "Танцующий миллионер" и его 27-летняя возлюбленная впервые стали родителями. Они решили, сразу признаться, как назвали ребенка – Блу Ерусалима..