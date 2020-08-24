Джамала стала зіркою святкового концерту до Дня Незалежності в Києві. Серед знаменитих колег співачка виділилась завдяки надто відвертому декольте, яке у всій красі показувало її пишні груди. Сукня артистки була дуже провокативною для офіційного заходу.

В інстаграмі Джамала опублікувала серію фото з Дня Незалежності, на яких продемонструвала свій розкішний образ для виступу. Він виявився надто пікантним як для офіційного заходу, який транслювали на всю країну.

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Зірка постала у білосніжній сукні довжини максі з низом вільного крою. Верх вбрання – корсет зі шнурівкою спереду й об'ємними рукавами-ліхтариками, які тримались на бретелях й ледь оголювали плечі. Сукня підкреслювала не лише струнку талію Джамали, а й її приголомшливо великий бюст.

Відверте декольте акцентувала на грудях зірки, які після пологів виглядають надто великими й сексуальними. З численними аксесуарами з перлів і коштовних камінців, хвилястою укладкою та ніжним макіяжем у нюдових тонах Джамала була дуже жіночною та звабливою водночас.



Джамала засвітила пишні груди / Фото: Instagram / @jamalajaaa



Джамала засвітила пишні груди / Фото: Instagram / @jamalajaaa