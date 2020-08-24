Джамала стала звездой праздничного концерта ко Дню Независимости в Киеве. Среди знаменитых коллег певица выделилась благодаря очень откровенному декольте, которое во всей красе показывало ее пышную грудь. Платье артистки была очень провокационным для официального мероприятия.

В Инстаграме Джамала опубликовала серию фото с Дня Независимости, на которых продемонстрировала свой роскошный образ для выступления. Он оказался слишком пикантным как для официального мероприятия, которое транслировали на всю страну.

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Звезда появилась в белоснежном платье длины макси с низом свободного кроя. Верх наряда – корсет со шнуровкой спереди и объемными рукавами-фонариками, которые держались на бретелях и едва обнажали плечи. Платье подчеркивало не только стройную талию Джамалы, но и ее потрясающе большой бюст.

Откровенное декольте акцентировало на груди звезды, которая после родов выглядят слишком большой и сексуальной. С многочисленными аксессуарами из жемчуга и драгоценных камней, волнистой укладкой и нежным макияжем в нюдових тонах Джамала была очень женственной и соблазнительной одновременно.



Джамала засветила пышную грудь/ Фото: Instagram / @jamalajaaa



Джамала засветила пышную грудь / Фото: Instagram / @jamalajaaa