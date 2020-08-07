Самостійний творчий шлях Джамали на сцені розпочався понад 10 років тому. За цей час зірка встигла проявити себе у багатьох музичних жанрах і прославитись на весь світ. Проте раніше артистку порівнювали з культовими співачками, що не на жарт дратувало виконавицю.

На особистій сторінці в інстаграмі Джамала опублікувала відвертий допис, у якому розсекретила свою реакцію на численні порівняння з іншими знаменитими співачками. Як з'ясувалось, після першої великої перемоги на конкурсі "Нова хвиля" 2009 року ім'я артистки з'явилось у світовій пресі, але музичних паралелей з кумирами мільйонів уникнути не вдалось.

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Так, першою зіркою, з якою порівняли Джамалу, була багаторазова володарка Греммі Леді Гага. У Британії її називали "правильною Емі Вайнгауз", у Польщі – "українська Джессі Вейр", а у вірменських газетах – "молода Шер". Тим часом в Америці відшукали схожість з Мераєю Кері та самою Вітні Х'юстон, а французький композитор Мішель Легран при зустрічі назвав співачку "молодою Барброю Стрейзанд".

За мій невеликий творчий і життєвий шлях я стільки разів чула, що на когось схожа. Тут і про зовнішність, і про музичну схожість, і просто про шарм,

– написала зірка.

Джамала зізналась, що кілька років тому подібні порівняння її дуже дратували. Вона хотіла увійти в історію світової музики під власним ім'ям та навіть написала пісню It's me Jamala, як знак протесту.

Проте зараз широка географія та неймовірні типажі вражають співачку. Вона усвідомила, що у такий спосіб люди висловлювались про свій музичний смак. Після років на сцені виконавиця продемонструвала вміння у багатьох жанрах, тому цей "компот" для неї своєрідне визнання за всі творчі експерименти.

Допис Джамала доповнила архівними фото, на яких зображена у різні роки кар'єри. Вона довела, що за 10 років змінилась не лише її музика, а й вона сама: зірка експериментувала з зачіскою, іміджем, стилем і макіяжем. Фани не приховували свого захоплення від такої різної улюблениці й засипали її компліментами у коментарях.