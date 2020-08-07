Самостоятельный творческий путь Джамалы на сцене начался больше 10 лет назад. За это время звезда успела проявить себя во многих музыкальных жанрах и прославиться на весь мир. Однако ранее артистку сравнивали с культовыми певицами, что не на шутку раздражало исполнительницу.

На личной странице в инстаграме Джамала опубликовала откровенное сообщение, в котором рассекретила свою реакцию на многочисленные сравнения с другими знаменитыми певицами. Как выяснилось, после первой крупной победы на конкурсе "Новая волна" 2009 года имя артистки появилось в мировой прессе, но музыкальных параллелей с кумирами миллионов избежать не удалось.

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Так, первой звездой, с которой сравнили Джамалу, была многократная обладательница Грэмми Леди Гага. В Британии ее называли "правильной Эми Уайнхауз", в Польше – "украинская Джесси Уэйр", а в армянских газетах – "молодая Шер". Тем временем в Америке отыскали сходство с Мэрайей Кэри и самой Уитни Хьюстон, а французский композитор Мишель Легран при встрече назвал певицу "молодой Барброй Стрейзанд".

За мой небольшой творческий и жизненный путь я столько раз слышала, что на кого-то похожа. Здесь и о внешности, и о музыкальном сходстве, и просто о шарме,

– написала звезда.

Джамала призналась, что несколько лет назад подобные сравнения ее очень раздражали. Она хотела войти в историю мировой музыки под собственным именем, и даже написала песню It's me Jamala, как знак протеста.

Однако сейчас широкая география и невероятные типажи поражают певицу. Она осознала, что таким образом люди высказывались о своем музыкальном вкусе. После многих лет на сцене исполнительница продемонстрировала умения во многих жанрах, поэтому этот "компот" для нее своеобразное признание за все творческие эксперименты.

Запись Джамала дополнила архивными фото, на которых запечатлена в разные годы карьеры. Она доказала, что за 10 лет изменилась не только ее музыка, но и она сама: звезда экспериментировала с прической, имиджем, стилем и макияжем. Фаны не скрывали своего восторга от такой разной любимицы и засыпали ее комплиментами в комментариях.