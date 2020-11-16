Минулого тижня українці вперше відчули на собі дію нових обмежень – карантин вихідного дня. Зірки також дотримались рекомендацій МОЗ та провели вікенд вдома. Співачка Джамала зізналась, що пережити ізоляцію було непросто.

З 14 по 15 листопада Україна жила в нових карантинних реаліях: заклади громадського харчування працювали лише на виніс, були зачинені ТРЦ, розважальні зони, театри, кінотеатри та фітнес-центри. Тому більшість громадян вихідні провели вдома. Не стала винятком і виконавиця Джамала. На особистій сторінці в інстаграмі зірка розповіла, як провела перший карантин вихідного дня.

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Співачка зізналась, що під час вікенду вдома не змогла відмовитися від улюбленої їжі. Так, Джамала поласувала двома піцами, коробкою баклави, насінням, горішками. Вона не стала приховувати, що від такого дозвілля не в захваті.

Я не знаю, скільки це ще триватиме, але вже важко,

– написала артистка.

У коментарях зірку підтримали прихильники, які зізнались, що також дозволили собі зайвого і шкідливого: "Мамині котлетки, чіпси і згущене молоко просто з банки", "Горішки зі згущеним молоком, пельмені, сирники, смажена картопля з м'ясом, кулінарія мене розслабляє, ось тільки на боках відкладається", "Вчора теж цілий день їла".

Відвертий допис Джамала доповнила фото на літній терасі кав'ярні чоловіка Бекіра. Вона вбрана у яскраву червону сукню з квітковим принтом та пухову куртку карамельного кольору. З розкішним макіяжем і укладкою вона насолоджувалась кавою в самому центрі столиці.