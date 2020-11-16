На прошлой неделе украинцы впервые ощутили на себе действие новых ограничений – карантин выходного дня. Звезды также следовали рекомендациям Минздрава и провели уикенд дома. Певица Джамала призналась, что пережить изоляцию было непросто.

С 14 по 15 ноября Украина жила в новых карантинных реалиях: заведения общественного питания работали только на вынос, были закрыты ТРЦ, развлекательные зоны, театры, кинотеатры и фитнес-центры. Поэтому большинство граждан выходные провели дома. Не стала исключением и исполнительница Джамала. На личной странице в инстаграме звезда рассказала, как провела первый карантин выходного дня.

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Певица призналась, что во время уикенда дома не смогла отказаться от любимой еды. Так, Джамала полакомилась двумя пиццами, коробкой баклавы, семечками, орешками. Она не стала скрывать, что от такого досуга не в восторге.

Я не знаю, сколько это еще продлится, но уже трудно,

– написала артистка.

В комментариях звезду поддержали сторонники, которые признались, что также позволили себе лишнего и вредного: "Мамины котлетки, чипсы и сгущенку прямо из банки", "Орешки со сгущенным молоком, пельмени, сырники, жареная картошка с мясом, кулинария меня расслабляет, вот только на боках откладывается", "Вчера тоже целый день ела".

Откровенное сообщение Джамала дополнила фото на летней террасе кофейни мужа Бекира. Она одета в яркое красное платье с цветочным принтом и пуховую куртку карамельного цвета. С роскошным макияжем и укладкой она наслаждалась кофе в самом центре столицы.