Популярная украинская певица Джамала летом во второй раз стала мамой. 36-летняя исполнительница родила сына, которого назвала Селим-Гирея. Звездная мамочка также воспитывает 2-летнего сына Эмира-Рахмана.

На своей личной странице в инстаграме исполнительница решила рассказать поклонникам, как именно она с мужем выбирала имена сыновьям и что они означают.

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С именем Эмир-Рахман была даже мистическая история – оно мне приснилось. В переводе на русский Эмир означает "правитель", а Рахман – "милостивый". Не то чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя,

– отметила певица.

Джамала рассказала, что Селим-Рэмзи – имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Рэмзи – ей. Решили совместить и назвать в честь великого хана.

Исполнительница опубликовала новые кадры, на которых она позирует со своим мужем Бекиром и двумя сыночками. Джамала надела шелковую рубашку, волосы распустила и сделала легкий макияж. Сыновья Селим-Гирай и Эмир-Рахман позировали в костюмах цвета кэмел. На фотографиях певица нежно целует старшего сына и обнимает младшего Селим-Гирея.



Джамала опубликовала фото с сыновьями / Фото з Instagram / @jamalajaaa



Джамала опубликовала фото с сыновьями / Фото з Instagram / @jamalajaaa



Джамала опубликовала фото с сыновьями / Фото з Instagram / @jamalajaaa