Популярна українська співачка Джамала влітку вдруге стала мамою. 36-річна виконавиця народила сина, якого назвала Селім-Гірай. Зіркова матуся також виховує 2-річного сина Еміра-Рахмана.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі виконавиця вирішила розповісти прихильникам, як саме вона з чоловіком обирала імена синам та що вони означають.

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З ім'ям Емір-Рахман була навіть містична історія – воно мені наснилося. У перекладі на російську Емір означає "правитель", а Рахман – "милостивий". Не те щоб у нас великі плани на його політичну кар'єру, просто гарне ім'я,

– зазначила співачка.

Джамала розповіла, що Селім-Ремзі – ім'я з історичними коренями. Це одна з головних фігур в історії Кримського ханства, видатний правитель, улюблений і в народі, і серед знаті. Ім'я Селім подобалося чоловікові, Ремзі – їй. Вирішили поєднати і назвати на честь великого хана.

Виконавиця опублікувала нові кадри, на яких вона позує зі своїм чоловіком Бекіром та двома синочками. Джамала одягнула шовкову сорочку, волосся розпустила та зробила легкий макіяж. Сини Селім-Гірай та Емір-Рахман позували у костюмах кольору кемел. На світлинах співачка ніжно цілує старшого сина та обіймає молодшого Селім-Гірая.



Джамала опублікувала фото з синами / Фото з Instagram / @jamalajaaa



Джамала опублікувала фото з синами / Фото з Instagram / @jamalajaaa



Джамала опублікувала фото з синами / Фото з Instagram / @jamalajaaa