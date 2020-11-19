Українська виконавиця Джамала поширила в мережі серію миловидних знімків, де позує разом із молодшим сином Селімом-Гіраєм. В четвер, 19 листопада, малюку виповнюється 5 місяців.

19 червня Джамала вдруге стала мамою. Артистка народила сина, якому дала ім'я Селім Гірай. На особистій сторінці в інстаграмі вона оприлюднила декілька чуттєвих кадрів, де показала яскраві сімейні моменти.

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Зіркова матуся показала, як одягає маленького хлопчика, як з ним грається страший братик Емір-Рахман. Також вона поділилася декількома кадрами, де зображений її коханий.

Джамала з нетерпінням очікувала на народження синочків і щаслива, що тепер стала мамою для обох. На зворушливих світлинах вона показує безмежну любов та ніжність у відношенні до дітей. Знаменитість робить все для того, щоб вони були найщасливішими.

У публікації, яка розчулила мережу, Джамала не лише показала фотографії синів, а й доповнила їх надзвичайно проникливим віршем.

5 місяців без сну, але 5 місяців тотальної любові,

– завершила допис Джамала.

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