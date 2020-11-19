Украинская исполнительница Джамала распространила в сети серию миловидных снимков, где позирует вместе с младшим сыном Селимом-Гираем. В четверг, 19 ноября, малышу исполняется 5 месяцев.

19 июня Джамала второй раз стала мамой. Артистка родила сына, которому дала имя Селим Гирай. На личной странице в инстаграме она обнародовала несколько чувственных кадров, где показала яркие семейные моменты.

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Звездная мама показала, как одевает маленького мальчика, как с ним играет страший брат Эмир-Рахман. Также она поделилась несколькими кадрами, где изображен ее любимый.

Джамала с нетерпением ожидала рождения сыновей и счастлива, что теперь стала мамой для обоих. На трогательных фотографиях она показывает безграничную любовь и нежность в отношении к детям. Знаменитость делает все для того, чтобы они были самыми счастливыми.

В публикации, которая растрогала сеть, Джамала не только показала фотографии сыновей, но и дополнила их чрезвычайно проницательным стихом.

5 месяцев без сна, но 5 месяцев тотальной любви,

– завершила сообщение Джамала.

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