Популярна співачка Джамала, яка нещодавно вдруге стала мамою, близько двох тижнів тому відправилася на відпочинок з двома дітьми та чоловіком у Туреччину. Зірка вже повертається з відпочинку, тож вирішила розповісти підписникам свої особисті поради для комфортної подорожі.

Після довготривалого карантину Джамала таки відправилася на відпочинок та провела чудово час зі своєю сім'єю. Знаменитість розповіла, що перших декілька годин, особливо по дорозі на відпочинок, ти проклинаєш все, що можна, але потім стає краще. Тож навіть попри незручності, носіння масок в спекотну погоду та дотримання соціальної дистанції, співачка щаслива, що мала змогу поніжитися на пляжі.

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Джамала опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі, серію знімків з аеропорту, який зробив її чоловік Бекір та розповіла про свої лайфхаки, які можливо, комусь пригодяться.

На кадрах співачка позувала в білій сорочці з накладними кишенями та коричневих штанах. Виконавиця продемонструвала стильні сережки у вигляді шпильок-булавок, шию прикрашала золота підвіска. Волосся співачка зібрала в пучок та одягнула сонцезахисні окуляри.



Джамала повертається додому після відпочинку / Фото Instagram / @jamalajaaa

Лайфхаки для перельоту від Джамали

"Валіз бажано брати стільки, скільки дорослих людей! Всякі дитячі валізи, які нібито повинні возити діти – це брехня. Спостерігала, що в підсумку це зайвий вантаж для дорослих. Якщо вже заговорили про валізи. Речей потрібно брати рівно стільки, скільки ви б хотіли взяти, але потім залиште рівно половину", – написала співачка.



Джамала з чоловіком Бекіром зробили світлину в аеропорту / Фото Instagram / @jamalajaaa

Якщо у вас є діти, зазначила виконавиця, то коляска повинна легко розбиратися – ліктем, ногою, чи одним натисканням.

У ручну поклажу беру рюкзак, а в ньому – все найнеобхідніше, адже в дорозі може статися все що завгодно – затримка рейсу, ваш літак може зупинитися в пустелі... Гаразд, з пустелею переборщила. Але в цілому там є все необхідне для двох дітей, аптечка, памперси з запасом,

– розповіла співачка.

Ну і, звісно ж, не варто забувати про легкий перекус. Це може бути печиво, яблука чи банани. Також при перельоті рекомендовано закачати багато мультиків для дітей.