Популярная певица Джамала, которая недавно во второй раз стала мамой, около двух недель назад отправилась на отдых с двумя детьми и мужем в Турцию. Звезда уже возвращается с отдыха, поэтому решила рассказать подписчикам свои личные советы для комфортного путешествия.

После длительного карантина Джамала таки отправилась на отдых и провела прекрасно время со своей семьей. Знаменитость рассказала, что первые несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все, что можно, но потом становится лучше. Поэтому даже несмотря на неудобства, ношение масок в жаркую погоду и соблюдение социальной дистанции, певица счастлива, что имела возможность понежиться на пляже.

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Джамала опубликовала на своей личной странице в Инстаграме, серию снимков из аэропорта, который сделал ее муж Бекир и рассказала о своих лайфхаках, которые возможно, кому-то пригодятся.

На кадрах певица позировала в белой рубашке с накладными карманами и коричневых брюках. Исполнительница продемонстрировала стильные серьги в виде шпилек-булавок, шею украшала золотая подвеска. Волосы певица собрала в пучок и надела солнцезащитные очки.



Джамала возвращается домой после отдыха​ / Фото Instagram / @jamalajaaa

Лайфхак для перелета от Джамалы

"Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые якобы должны возить дети – это ложь. Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых. Если уж заговорили о чемоданах. Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину", – написала певица.



Джамала с мужем Бекиром сделали фотографию в аэропорту / Фото Instagram / @jamalajaaa

Если у вас есть дети, отметила исполнительница, то коляска должна легко разбираться – локтем, ногой или одним нажатием.

В ручную кладь беру рюкзак, а в нем – все самое необходимое, ведь в дороге может произойти все что угодно – задержка рейса, ваш самолет может остановиться в пустыне ... Ладно, с пустыней переборщила. Но в целом там есть все необходимое для двоих детей, аптечка, памперсы с запасом,

– рассказала певица.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о легком перекусе. Это может быть печенье, яблоки или бананы. Также при перелете рекомендуется закачать много мультиков для детей.