Вже п'ять років 14 жовтня є державним святом – Днем захисника України. До вітань для тих, хто боронить Батьківщину, долучились зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Лілія Ребрик, Джамала, Дзідзьо та багато інших не скупились на привітання для захисників і захисниць.

День захисника України – свято мужності та героїзму, військових традицій і патріотичного духу громадян. Його відзначають на державному рівні сьогодні, 14 жовтня, разом з Днем Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. 24 канал підготував підбірку вітань від українських зірок.

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Джамала

Співачка опублікувала в інстаграм-профілі нові кадри з сімейної зйомки в дитячій кімнаті. Вона позувала з чоловіком Бекіром і синами – 2-річним Еміром і з тримісячним Селім-Гіраєм. Дітей і коханого Джамала назвала своїми захисниками і наголосила, що сім'ю і дім також варто оберігати від проблем і негараздів, як і країну.

Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе та свою сім'ю? Любити. Поважати. Дотримуватись правил та кордонів. Пробачати. Та захищати свою родину, свій дім, свою країну! З Днем захисника України! Зі святом вас, хлопці та дівчата, чоловіки та жінки! Здоров'я, миру, розуміння,

– написала зірка.

Дзідзьо

Популярний артист в інстаграмі показав фото на тлі мальовничих українських пейзажів та зауважив, що 14 жовтня святкують не лише День захисника України, а й Покрову Пресвятої Богородиці, створення Української повстанської армії та День українського козацтва.

Хочу привітати зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, яка захищає всіх, хто про це просить… Хлопці і дівчата, будьте здорові і дякуємо за наш мир,

– зворушливо висловився Дзідзьо.

Лілія Ребрик

Телеведуча записала відео після ранкових зйомок і привітала з Днем захисника України і святом Покрови. Ролик з'явився в інстаграм-профілі зірки.

"Від щирого серця вітаю всіх захисників України – і чоловіків, і жінок, і всіх тих, хто стоїть на кордоні нашої з вами незалежності та свободи. Нехай це світлий День Покрови подарує благословення на щасливе майбутнє, на чисте мирне небо. Сил, здоров'я і пам'ятайте, що на вас вдома завжди чекають рідні", – наголосила Лілія Ребрик.

Ольга Фреймут

Ведуча і учасниця шоу "Танці з зірками" опублікувала на особистій сторінці у фейсбуці власні фото та світлину доньки Злати в українських вбраннях. Також вона показала бабусю Юлію і дідуся Миколу, тато якого був воїном УПА. Прадідуся зірки Михайла розстріляли на очах родини.

Ми з родиною вітаємо вас зі світлим святом Покрови та Днем захисника України! Нехай Матінка Божа покриє всіх своїм омофором,

– написала Оля Фреймут.

Святослав Вакарчук

"З Днем Захисника України", – написав лідер гурту "Океан Ельзи"

Володимир Остапчук

Телеведучий показав фото з донькою Емілією та лаконічно написав: "Бути захисником. Завжди. Зі святом".

Злата Огнєвіч

"Вітаю з Днем захисника України. Ціную і дякую за все, що робите для нашої країни", – написала співачка.

Анна Саліванчук

Зірка фільмів "Свінгери" і ситкому "Одного разу під Полтавою" чуттєво привітала з Днем захисника України.

"Дорогі захисники України! Ви довели, що є гідними нащадками українського козацтва. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, незламного духу і мирного неба! Бажаю всім нам козацьких вчинків, перемог і глибокої духовності", – написала акторка.