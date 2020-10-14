Уже пять лет 14 октября является государственным праздником – Днем защитника Украины. К поздравлениям для тех, кто защищает Родину, присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса. Лилия Ребрик, Джамала, Дзидзьо и многие другие не скупились на поздравления для защитников и защитниц.

День защитника Украины – праздник мужества и героизма, военных традиций и патриотического духа граждан. Его отмечают на государственном уровне сегодня, 14 октября, вместе с Днем Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. 24 канал подготовил подборку поздравлений от украинских звезд.

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Джамала

Певица опубликовала в инстаграм-профиле новые кадры с семейной съемки в детской комнате. Она позировала с мужем Бекиром и сыновьями – 2-летним Эмиром и трехмесячным Селим-Гираем. Детей и любимого Джамала назвала своими защитниками и подчеркнула, что семью и дом также стоит оберегать от проблем и невзгод, как и страну.

Революции, войны, пандемия. Как выжить в таком хаосе? Как сохранить себя и свою семью? Любить. Уважать. Соблюдать правила и границы. Прощать. И защищать свою семью, свой дом, свою страну! С Днем защитника Украины! С праздником вас, парни и девушки, мужчины и женщины! Здоровья, мира, понимания,

– написала звезда.

Дзидзьо

Популярный артист в инстаграме показал фото на фоне живописных украинских пейзажей и отметил, что 14 октября празднуют не только День защитника Украины, но и Покров Пресвятой Богородицы, создание Украинской повстанческой армии и День украинского казачества.

Хочу поздравить с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, которая защищает всех, кто об этом просит... Парни и девушки, будьте здоровы и благодарим за наш мир,

– трогательно высказался Дзидзьо.

Лилия Ребрик

Телеведущая записала видео после утренних съемок и поздравила с Днем защитника Украины и праздником Покрова. Ролик появился в инстаграм-профиле звезды.

"От всего сердца поздравляю всех защитников Украины – и мужчин, и женщин, и всех тех, кто стоит на границе нашей с вами независимости и свободы. Пусть это светлый День Покрова подарит благословение на счастливое будущее, на чистое мирное небо. Сил, здоровья и помните, что вас дома всегда ждут родные", – подчеркнула Лилия Ребрик.

Ольга Фреймут

Ведущая и участница шоу "Танцы со звездами" опубликовала на личной странице в фейсбуке свои фото и фото дочери Златы в украинских нарядах. Также она показала бабушку Юлию и дедушку Николая, папа которого был воином УПА. Прадедушку звезды Михаила расстреляли на глазах семьи.

Мы с семьей поздравляем вас со светлым праздником Покрова и Днем защитника Украины! Пусть Матушка Божья покроет всех своим омофором,

– написала Оля Фреймут.

Святослав Вакарчук

"С Днем защитника Украины", – написал лидер группы "Океан Эльзы"

Владимир Остапчук

Телеведущий показал фото с дочерью Эмилией и лаконично написал: "Быть защитником. Всегда. С праздником".

Злата Огневич

"Поздравляю с Днем защитника Украины. Ценю и благодарю за все, что делаете для нашей страны", – написала певица.

Анна Саливанчук

Звезда фильмов "Свингеры" и ситкома "Однажды под Полтавой" чувственно поздравила с Днем защитника Украины.

"Дорогие защитники Украины! Вы доказали, что являетесь достойными потомками украинского казачества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба! Желаю всем нам казацких поступков, побед и глубокой духовности", – написала актриса.