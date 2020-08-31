Два роки тому на проєкті "Холостяк-9" зародилось кохання між ведучим Нікітою Добриніним та Дашею Квітковою. Сьогодні, 31 серпня, одружена пара святкує річницю стосунків і чуттєво вітає одне одного зі знаковою датою.

Блогерка Даша Квіткова стала переможницею 9 сезону шоу "Холостяк". 31 серпня 2018 року відбулась перша вечірка романтичного реаліті, на якій Нікіта Добринін і познайомився зі своєю обраницею. Цю дату пара вважає початком своїх міцних стосунків.

За два роки закохані встигли не лише з'їхатися, а й офіційно оформити шлюб та зіграти гучне весілля в столиці. Милі привітання з річницею вони поширили в соцмережах.

Важливо Нікіта Добринін і Даша Квіткова потрапили в ДТП на трасі Київ-Одеса

В інстаграм-профілі Нікіта Добринін опублікував весільне фото з коханою та зворушливо привітав її з річницею стосунків. Він наголосив, що навіть без шоу "Холостяк" вони з Дашею неодмінно були б разом, а їхнє сімейне життя стає все цікавішим.

"Сьогодні вже два роки, як ми разом. Люблю повторювати, що якби не проєкт "Холостяк", ми б однозначно повинні були зустрітися у звичайному житті. Радію і пишаюся тим, скільки ми вже пройшли: складні зйомки, подорожі, притирання… Ти відповіла "так", ми відгуляли найкрасивіше весілля. І стільки крутого у нас ще попереду", – написав Нікіта Добринін.

Варто зазначити, що напередодні другої річниці стосунків зіркове подружжя потрапило в ДТП. Вони повертались до Києва з Одеси, де Даша Квіткова мала зйомку, як на трасі у "зад" їхнього автомобіля в'їхало інше авто. Нікіта Добринін не отримав поранень, в той час як у його дружини – перелом носа без зміщень.

У вітальному дописі в інстаграмі блогерка не оминула увагою вчорашній інцидент і зізналась, що через ДТП вони ледь не забули про річницю стосунків. Попри стрес і нерви вона чуттєво привітала чоловіка зі святом і вкотре зізналась у коханні.

Я могла тільки мріяти про такого чоловіка, як ти. Кожного дня дякую всесвіту за те, що ми зустрілися і обрали одне одного. Ти моя опора і моє серце,

– зізналась Даша Квіткова.