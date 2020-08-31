Два года назад на проекте "Холостяк-9" зародилась любовь между ведущим Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой. Сегодня, 31 августа, супружеская пара празднует годовщину отношений и чувственно поздравляет друг друга со знаковой датой.

Блогер Даша Квиткова стала победительницей 9 сезона шоу "Холостяк". 31 августа 2018 года состоялась первая вечеринка романтического реалити, на которой Никита Добрынин и познакомился со своей избранницей. Эту дату пара считает началом своих крепких отношений.

За два года влюбленные успели не только съехаться, но и официально оформить брак и сыграть громкую свадьбу в столице. Милые поздравления с годовщиной они распространили в соцсетях.

Важно Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП на трассе Киев – Одесса

В инстаграм-профиле Никита Добрынин опубликовал свадебное фото с любимой и трогательно поздравил ее с годовщиной отношений. Он подчеркнул, что даже без шоу "Холостяк" они с Дашей непременно были бы вместе, а их семейная жизнь становится все интереснее.

"Сегодня уже два года, как мы вместе. Люблю повторять, что если бы не проект "Холостяк", мы бы однозначно должны были встретиться в обычной жизни. Радуюсь и горжусь тем, сколько мы уже прошли: сложные съемки, путешествия, притирки... Ты ответила "да", мы отгуляли свадьбу самую красивую. И столько крутого у нас еще впереди", – написал Никита Добрынин.

Стоит отметить, что накануне второй годовщины отношений звездные супруги попали в ДТП. Они возвращались в Киев из Одессы, где у Даша Квитковой была съемка, как на трассе в "зад" их автомобиля въехало другое авто. Никита Добрынин не получил ранений, в то время как у его жены – перелом носа без смещений.

В приветственном сообщении в инстаграме блогер не обошла вниманием вчерашний инцидент и призналась, что из-за ДТП они едва не забыли о годовщине отношений. Несмотря на стресс и нервы она чувственно поздравила мужа с праздником и в который раз призналась в любви.

Я могла только мечтать о таком мужчине, как ты. Каждый день благодарю Вселенную за то, что мы встретились и выбрали друг друга. Ты моя опора и мое сердце,

– призналась Даша Квиткова.