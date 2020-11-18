Успішний голлівудський актор Джордж Клуні в нещодавньому інтерв'ю розповів про деталі його стосунків з дружиною Амаль. Також він поділився, як почувається в ролі батька трирічних двійнят.

Знаменитість прикрасив обкладинку чоловічого глянцю GQ і дав виданню інтерв'ю. У ньому Джордж Клуні розповів про досвід батьківства, стосунки з дружиною та те, як доглядав за дітьми в час пандемії коронавірусу.

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Джордж Клуні про стосунки

Голлівудський актор розповів, що раніше він зовсім не уявляв себе батьком. Окрім того, він ніколи не думав про те, що одружиться з кимось. Але Джордж зізнався, що він тоді навіть не здогадувався, наскільки його життя було неповним до того моменту, поки він не зустрів Амаль.

І я навіть не здогадувався, наскільки моє життя було неповним, поки я не зустрів Амаль. І тоді все змінилося. До цього ніколи чуже життя не було для мене важливіше власного. А потім з'явилися ще два чоловічки, маленькі і потребують їжі,

– розповів Джордж Клуні.

"36 років я був тим хлопцем, який на дитину, що плаче, відреагував би так: "Ти, чорт забирай, знущаєшся з мене?" А тепер несподівано я хлопець з дітьми. Я думав, що ніколи не одружуся. У мене ніколи не буде дітей, я буду працювати, проводити час з друзями, у мене насичене життя, все прекрасно", – додав актор.



Джордж Клуні для GQ

Як Джордж та Амаль Клуні переживають карантнин

Актор розповів, що більшу частину 2020 року подружжя провело вдома і рідко виходило на прогулянки. Тому Джорджу довелось взяти на себе велику частину домашніх обов'язків. Зокрема, актор прибирає, пере одяг та миє посуд щодня. Особливу увагу він приділяє дітям. Один з його синів Олександр хворіє на астму, а тому має більший ризик, якщо заразиться коронавірусом.