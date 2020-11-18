Успешный голливудский актер Джордж Клуни в недавнем интервью рассказал о деталях его отношений с женой Амаль. Также он поделился, как чувствует себя в роли отца трехлетних двойняшек.

Знаменитость украсил обложку мужского глянца GQ и дал изданию интервью. В нем Джордж Клуни рассказал об опыте отцовства, отношениях с женой и том, как ухаживал за детьми во время пандемии коронавируса.

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Джордж Клуни об отношениях

Голливудский актер рассказал, что ранее он совершенно не представлял себя отцом. Кроме того, он никогда не думал о том, что женится. Но Джордж признался, что он тогда даже не догадывался, насколько его жизнь была неполной до того момента, пока он не встретил Амаль.

И я даже не догадывался, насколько моя жизнь была неполной, пока я не встретил Амаль. И тогда все изменилось. До этого никогда чужая жизнь не была для меня важнее собственной. А потом появились еще два человечка, маленькие и нуждающиеся в пище,

– рассказал Джордж Клуни.

"36 лет я был тем парнем, который на плачущего ребенка, отреагировал бы так: "Ты, черт побери, издеваешься надо мной?" А теперь неожиданно я парень с детьми. Я думал, что никогда не женюсь. У меня никогда не будет детей, я буду работать, проводить время с друзьями, у меня насыщенная жизнь, все прекрасно", – добавил актер.



Джордж Клуни для GQ

Как Джордж и Амаль Клуни переживают карантнин

Актер рассказал, что большую часть 2020 года супруги провели дома и редко выходили на прогулки. Поэтому Джорджу пришлось взять на себя большую часть домашних обязанностей. В частности, актер убирает, стирает одежду и моет посуду каждый день. Особое внимание он уделяет детям. Один из его сыновей Александр болеет астмой, а потому имеет больший риск, если заразится коронавирусом.