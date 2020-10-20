16 жовтня, у день прем’єри нового сезону "Супер топ-моделі по-українськи", учасниця третього сезону Юлія Біньковська народила первістка. У 27-річної дівчини народився син.

Первісток Юлії та її хлопця Антона народився вагою 3,8 кг і зростом 52 см.

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"Як і вся Україна, я готувалася 16 жовтня до перегляду прем'єри СТМПУ. Але в ніч з 15 на 16-е щось почало різати внизу живота, я спочатку навіть не зрозуміла, що це перейми. Уже в 12 ранку я вирушила до лікарні. Народжувала в звичайному пологовому будинку в Луцьку, де народилося практично все місто, і де давно працюють перевірені лікарі", – розповіла дівчина прес-службі Нового каналу.



Юлія Біньковська повідомила про народження сина

За словами дівчини, лікарі виявили високий рівень професіоналізму, але пологи все одно пройшли непросто.

Якщо чесно, думала, що помру – так було боляче! Не знаю, як мене витримали лікарі, тому що я кричала, як скажена,

– розповіла Юлія Біньковська.

Відомо, що дівчина народжувала самостійно. Кесаровий розтин їй не робили, щоб зберегти фігуру.

"У пологовому будинку малюкові кожен день змінювали памперси, підмивали, переодягали. А я дивилася і вчилася. Вдома мені допомагатимуть мама і Антон. Він, правда, поки що боїться навіть взяти сина на руки, але нічого – навчиться", – зазначила Біньковська.



Юлія Біньковська вперше стала мамою