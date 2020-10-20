16 октября, в день премьеры нового сезона "Супер топ-модели по-украински", участница третьего сезона Юлия Биньковская родила первенца. У 27-летней девушки родился сын.

Первенец Юлии и ее парня Антона родился весом 3,8 кг и ростом 52 см.

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"Как и вся Украина, я готовилась 16 октября к просмотру премьеры СТМПУ. Но в ночь с 15 на 16-е что-то начало резать внизу живота, я сначала даже не поняла, что это схватки. Уже в 12 утра я отправилась в больницу. Рожала в обычном роддоме в Луцке, где родился практически весь город, и где давно работают проверенные врачи", – рассказала девушка пресс-службе Нового канала.



Юлия Биньковская сообщила о рождении сына

По словам девушки, врачи проявили высокий уровень профессионализма, но роды все равно прошли непросто.

Если честно, думала, что умру – так было больно! Не знаю, как меня выдержали врачи, потому что я кричала, как бешеная,

– рассказала Юлия Биньковская.

Известно, что девушка рожала самостоятельно. Кесарево сечение ей не делали, чтобы сохранить фигуру.

"В роддоме малыше каждый день меняли памперсы, подмывали, переодевали. А я смотрела и училась. Дома мне будут помогать мама и Антон. Он, правда, пока боится даже взять сына на руки, но ничего – научится", – отметила Биньковская.



Юлия Биньковская впервые стала мамой