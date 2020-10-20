Думала, что умру: участница "Топ-модель по-украински" родила сына
16 октября, в день премьеры нового сезона "Супер топ-модели по-украински", участница третьего сезона Юлия Биньковская родила первенца. У 27-летней девушки родился сын.
Первенец Юлии и ее парня Антона родился весом 3,8 кг и ростом 52 см.
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"Как и вся Украина, я готовилась 16 октября к просмотру премьеры СТМПУ. Но в ночь с 15 на 16-е что-то начало резать внизу живота, я сначала даже не поняла, что это схватки. Уже в 12 утра я отправилась в больницу. Рожала в обычном роддоме в Луцке, где родился практически весь город, и где давно работают проверенные врачи", – рассказала девушка пресс-службе Нового канала.
Юлия Биньковская сообщила о рождении сына
По словам девушки, врачи проявили высокий уровень профессионализма, но роды все равно прошли непросто.
Если честно, думала, что умру – так было больно! Не знаю, как меня выдержали врачи, потому что я кричала, как бешеная,
– рассказала Юлия Биньковская.
Известно, что девушка рожала самостоятельно. Кесарево сечение ей не делали, чтобы сохранить фигуру.
"В роддоме малыше каждый день меняли памперсы, подмывали, переодевали. А я смотрела и училась. Дома мне будут помогать мама и Антон. Он, правда, пока боится даже взять сына на руки, но ничего – научится", – отметила Биньковская.
Юлия Биньковская впервые стала мамой