Дружина Влада Яма поділилася рецептом улюбленого сніданку чоловіка
Дружина українського танцівника Влада Яма вирішила розповісти шанувальникам рецепт улюбленого сніданку, яким вона радує свого коханого. Так, Лілія розповіла, як готує вершкову зелену шакшуку.
Публікація Лілії в мережі спричинила справжній ажіотаж серед підписників. Яма розповіла про сніданки, яким надає переваги її сім'я і обіцяла поділитися рецептом тієї страви, за яку проголосують прихильники. Так, в останньому дописі в інстаграмі зіркова дружина розповіла рецепт шакшуки.
До теми Дружина Влада Ями розповіла, що готує коханому на сніданок
Рецепт вершкової шакшуки від Лілії Ями
Інгредієнти:
- Шпинат (150 грам)
- Яйця (4 штуки)
- Часник (до смаку)
- Цибуля (1 штука)
- Вершки 10% (250 мілілітрів)
- Сіль (до смаку)
- Чорний перець (до смаку)
- Пармезан (1 чайна ложка)
- Приправа заатар (до смаку і за бажанням)
Спосіб приготування:
- Посмажити цибулю на оливковій олії. Тоді додати часник, шпинат і також ще 2-3 хвилин посмажити.
- Додати вершки, пармезан, спеції. Накрити кришкою і протушити 4 хвилини.
- Яйця обов'язково помийте з содою.
- Додати до страви по одному яйця, накрити кришкою і почекати 4-6 хвилин. Білок має зваритися, а жовток залишитися рідким.
- Перекладіть сніданок на тарілку і подавайте з хлібом.
Смачного!
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