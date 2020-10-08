Дружина українського танцівника Влада Яма вирішила розповісти шанувальникам рецепт улюбленого сніданку, яким вона радує свого коханого. Так, Лілія розповіла, як готує вершкову зелену шакшуку.

Публікація Лілії в мережі спричинила справжній ажіотаж серед підписників. Яма розповіла про сніданки, яким надає переваги її сім'я і обіцяла поділитися рецептом тієї страви, за яку проголосують прихильники. Так, в останньому дописі в інстаграмі зіркова дружина розповіла рецепт шакшуки.

До теми Дружина Влада Ями розповіла, що готує коханому на сніданок

Рецепт вершкової шакшуки від Лілії Ями

Інгредієнти:

Шпинат (150 грам)

Яйця (4 штуки)

Часник (до смаку)

Цибуля (1 штука)

Вершки 10% (250 мілілітрів)

Сіль (до смаку)

Чорний перець (до смаку)

Пармезан (1 чайна ложка)

Приправа заатар (до смаку і за бажанням)

Спосіб приготування:

Посмажити цибулю на оливковій олії. Тоді додати часник, шпинат і також ще 2-3 хвилин посмажити. Додати вершки, пармезан, спеції. Накрити кришкою і протушити 4 хвилини. Яйця обов'язково помийте з содою. Додати до страви по одному яйця, накрити кришкою і почекати 4-6 хвилин. Білок має зваритися, а жовток залишитися рідким. Перекладіть сніданок на тарілку і подавайте з хлібом.

Смачного!

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