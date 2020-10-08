Жена украинского танцора Влада Ямы решила рассказать поклонникам рецепт любимого завтрака, которым она радует своего возлюбленного. Так, Лилия рассказала, как готовит сливочную зеленую шакшуку.

Публикация Лилии в сети вызвала настоящий ажиотаж среди подписчиков. Яма рассказала о завтраках, которым отдает предпочтение ее семья и обещала поделиться рецептом того блюда, за которое проголосуют поклонники. Так, в последней заметке в инстаграме звездная жена рассказала рецепт шакшуки.

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Рецепт сливочной шакшуки от Лилии Ямы

Ингредиенты:

Шпинат (150 грамм)

Яйца (4 штуки)

Чеснок (по вкусу)

Лук (1 штука)

Сливки 10% (250 миллилитров)

Соль (по вкусу)

Черный перец (по вкусу)

Пармезан (1 чайная ложка)

Приправа заатар (по вкусу и по желанию)

Способ приготовления:

Пожарить лук на оливковом масле. Затем добавить чеснок, шпинат и также еще 2-3 минут пожарить. Добавить сливки, пармезан, специи. Накрыть крышкой и потушить 4 минуты. Яйца обязательно помойте с содой. Добавить в блюда по одному яйца, накрыть крышкой и подождать 4-6 минут. Белок должен свариться, а желток остаться жидким. Переложите завтрак на тарелку и подавайте с хлебом.

Приятного аппетита!

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