Жена Влада Ямы поделилась рецептом любимого завтрака мужа
Жена украинского танцора Влада Ямы решила рассказать поклонникам рецепт любимого завтрака, которым она радует своего возлюбленного. Так, Лилия рассказала, как готовит сливочную зеленую шакшуку.
Публикация Лилии в сети вызвала настоящий ажиотаж среди подписчиков. Яма рассказала о завтраках, которым отдает предпочтение ее семья и обещала поделиться рецептом того блюда, за которое проголосуют поклонники. Так, в последней заметке в инстаграме звездная жена рассказала рецепт шакшуки.
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Рецепт сливочной шакшуки от Лилии Ямы
Ингредиенты:
- Шпинат (150 грамм)
- Яйца (4 штуки)
- Чеснок (по вкусу)
- Лук (1 штука)
- Сливки 10% (250 миллилитров)
- Соль (по вкусу)
- Черный перец (по вкусу)
- Пармезан (1 чайная ложка)
- Приправа заатар (по вкусу и по желанию)
Способ приготовления:
- Пожарить лук на оливковом масле. Затем добавить чеснок, шпинат и также еще 2-3 минут пожарить.
- Добавить сливки, пармезан, специи. Накрыть крышкой и потушить 4 минуты.
- Яйца обязательно помойте с содой.
- Добавить в блюда по одному яйца, накрыть крышкой и подождать 4-6 минут. Белок должен свариться, а желток остаться жидким.
- Переложите завтрак на тарелку и подавайте с хлебом.
Приятного аппетита!
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