Дружина улюбленця українських слухачів Віктора Павліка Катерина Реп'яхова емоційно відреагувала на запитання підписників щодо ринопластики. Вона заявила, що ніколи не змінюватиме ніс, а, можливо, колись позбудеться другого підборіддя.

На особистій сторінці в інстаграмі Катерина поспілкувалася із фоловерами в сторіс. Вона відповіла на зпитання які цікавили її шанувальників. Зокрема, було питання про корекцію носа. Підписниці питали Катю, чи вона не збирається робити пластичну операцію.

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Реп'яхова зізналася, що їй дуже подобається її носик і вона нізащо не змінюватиме його. На ринопластику дівчина точно не збирається наважуватися. А от друге підборіддя молода дружина Павліка, і за сумісництвом його концертна директорка, залюбки забрала б.



Катерина Реп'яхова відповіла на запитання про ринопластику / Instagram-Stories / @repyahovakate

Проте операцію Катерина не планує робити зараз. Вона насолоджується натуральною красою, сімейним життям та готується до материнства. Реп'яхова зізналася, що хоче народити трьох дітей і навіть розсекретила імена, які обрала для майбутніх малюків: Михайло, Любов та Віктор.

А от пластичну операцію дівчина, можливо, зробить десь у 40-річному віці. Тоді вона забере недоліки, які з роками будуть ставати помітнішими.



Катерина Реп'яхова відповіла на запитання про ринопластику / Instagram-Stories / @repyahovakate