Жена любимца украинских слушателей Виктора Павлика Екатерина Репяхова эмоционально отреагировала на вопрос подписчиков относительно ринопластики. Она заявила, что никогда не будет менять нос, а, возможно, когда-нибудь лишится второго подбородка.

На личной странице в инстаграме Екатерина пообщалась с фолловерами в сторис. Она ответила на вопросы, интересовавших ее поклонников. В частности, был вопрос о коррекции носа. Подписчицы спрашивали Катю, не собирается ли она делать пластическую операцию.

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Репяхова призналась, что ей очень нравится ее носик и она ни за что не будет менять его. На ринопластику девушка точно не собирается решаться. А вот второй подбородок молодая жена Павлика, и по совместительству его концертный директор, охотно убрала бы.



Екатерина Репяхова ответила на вопросы о ринопластике / Instagram-Stories / @repyahovakate

Однако операцию Екатерина не планирует делать сейчас. Она наслаждается натуральной красотой, семейной жизнью и готовится к материнству. Репяхова призналась, что хочет родить троих детей и даже рассекретила имена, которые выбрала для будущих малышей: Михаил, Любовь и Виктор.

А вот пластическую операцию девушка, возможно, сделает где-то в 40-летнем возрасте. Тогда она уберет недостатки, которые с годами будут становиться заметнее.



Екатерина Репяхова ответила на вопросы о ринопластике / Instagram-Stories / @repyahovakate