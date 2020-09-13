Український естрадний співак Павло Зібров розповів, що коронавірус не оминув і його родину. Дружина зірки Марина перехворіла на COVID-19. У неї виявили антитіла до хвороби.

63-річний артист разом з 61-річною дружиною перебуває в групі ризику зараження коронавірусом. Якщо самого Павла Зіброва недуга не торкнулась, то його кохана перехворіла вже давно. Цим він поділився в інтерв'ю для програми "Світське життя".

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Народний артист України зізнався, що Марина Зіброва навіть не підозрювала, що хвора на COVID-19. Схоже, хвороба в неї протікала безсимптомно без жодних ускладнень. Після тестування у жінки виявили антитіла до коронавірусу, а за місяць їх рівень збільшився.

У мене Марина Володимирівна давним-давно, кажуть, що перехворіла. Вона навіть і не знала, що то був коронавірус. А потім дізнались, що антитіла в неї ростуть,

– розповів Павло Зібров.

Дружина співака не приховує задоволення від того, що тепер не перебуває в зоні ризику. Однак цього року зіркова сім'я вирішила відмовитися від відпочинку в Україні та відпусток за кордоном.

"Береженого Бог береже, тому ми нікуди не їдемо. Трошки побоюємося Єгипту й Туреччини, бо деякі наші знайомі приїхали і привезли з собою", – поділився Павло Зібров побоюваннями щодо зараження коронавірусом.

Він також наголосив, що в умовах пандемії його популярність і впізнаваність не зменшується. Однак артисту часто доводиться відмовляти у селфі, щоб зберігати соціальне дистанціювання. Тому фотографується Зібров лише з дітьми і жінками.