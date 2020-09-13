Украинский эстрадный певец Павел Зибров рассказал, что коронавирус не обошел и его семью. Жена звезды Марина переболела COVID-19.

63-летний артист вместе с 61-летней женой находится в группе риска заражения коронавирусом. Если самого Павла Зиброва болезнь не коснулась, то его любимая переболела уже давно. Этим он поделился в интервью для программы "Светская жизнь".

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Народный артист Украины признался, что Марина Зиброва даже не подозревала, что больна COVID-19. Похоже, болезнь у нее протекала бессимптомно без осложнений. После тестирования у женщины обнаружили антитела к коронавирусу, а через месяц их уровень увеличился.

У меня Марина Владимировна давным-давно, говорят, что переболела. Она даже и не знала, что это был коронавирус. А потом узнали, что антитела у нее растут,

– рассказал Павел Зибров.

Жена певца не скрывает удовлетворения от того, что теперь не находится в зоне риска. Однако в этом году звездная семья решила отказаться от отдыха в Украине и отпусков за границей.

"Береженого Бог бережет, поэтому мы никуда не едем. Немножко опасаемся Египта и Турции, потому что некоторые наши знакомые приехали и привезли с собой", – поделился Павел Зибров опасениями относительно заражения коронавирусом.

Он также отметил, что в условиях пандемии его популярность и узнаваемость не уменьшается. Однако артисту часто приходится отказывать в селфи, чтобы сохранять социальное дистанцирование. Поэтому фотографируется Зибров только с детьми и женщинами.