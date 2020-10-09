68-річна телеведуча Шерон Осборн зізналась, що чотири роки тому ледь не закінчила життя самогубством. Дружина британського рок-музиканта пригадала, що тоді вона відмовилась від своїх намірів через історію дівчат, які втратили матір.

Шерон Осборн в ефірі ток-шоу The Talk розповіла, як чотири роки тому була за крок до самогубства. Про це пише The Mirror. Кохана Оззі Осборна не стала пояснювати, що стало причиною таких думок, однак зауважила, що "більше не могла терпіти все це".

Читайте також Оззі Осборн змінився через хворобу: співака неможливо впізнати

Тоді зірка наважилась звернутись за психологічною допомогою. Вона дізналась історію двох дівчат, мати яких закінчила життя самогубством. Вони розповіли, що після її смерті шукали порятунку в алкоголі та наркотиках, ставши залежними. Саме втрата найріднішої людини зіпсувала їхні життя.

Шерон Осборн усвідомила, що не хоче завдавати болю ані дітям, ані чоловіку. Коли вона уявила, що на місці цих дівчат можуть опинитися її доньки чи син, вона відчула жагу до життя.

Я в жодному разі не хотіла заподіяти подібне своїй сім'ї, дітям. І це мене шокувало, ніби пройняло струмом, і все відразу стало на свої місця,

– поділилась дружина рокера.

Нагадаємо, що Оззі Осборн і Шерон Осборн мають трьох спільних дітей – доньок 35-річну Келлі та 37-річну Еймі й 34-річного сина Джека.

Слід додати, що телеведуча вже неодноразово замислювалась про самогубство та тривалий час страждала від важких депресій. 2002 року в неї діагностували рак товстої кишки, що стало черговим випробуванням. Шерон Осборн вилікувалась і поборола хворобу, однак в зіркову родину прийшла чергова недуга. У співака Оззі Озборна діагностували хворобу Паркінсона, яку він долає майже два роки.