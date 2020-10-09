68-летняя телеведущая Шэрон Осборн призналась, что четыре года назад едва не покончила жизнь самоубийством. Жена британского рок-музыканта вспомнила, что тогда она отказалась от своих намерений из-за истории девушек, потерявших мать.

Шэрон Осборн в эфире ток-шоу The Talk рассказала, как четыре года назад была за шаг до самоубийства. Об этом пишет The Mirror. Любимая Оззи Осборна не стала объяснять, что стало причиной таких мыслей, однако отметила, что "больше не могла терпеть все это".

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Тогда звезда решилась обратиться за психологической помощью. Она узнала историю двух девушек, мать которых покончила жизнь самоубийством. Они рассказали, что после ее смерти искали спасения в алкоголе и наркотиках, став зависимыми. Именно потеря самого родного человека испортила их жизни.

Шэрон Осборн осознала, что не хочет причинять боль ни детям, ни мужу. Когда она представила, что на месте этих девушек могут оказаться ее дочери или сын, она ощутила жажду жизни.

Я ни в коем случае не хотела причинить подобное своей семье, детям. И это меня шокировало, будто проняло током, и все сразу стало на свои места,

– поделилась жена рокера.

Напомним, что Оззи Осборн и Шерон Осборн имеют трех общих детей – дочерей 35-летнюю Келли и 37-летнюю Эйми и 34-летнего сына Джека.

Следует добавить, что телеведущая уже неоднократно задумывалась о самоубийстве и долгое время страдала от тяжелых депрессий. В 2002 году у нее диагностировали рак толстой кишки, что стало очередным испытанием. Шерон Осборн вылечилась и поборола болезнь, однако в звездную семью пришел очередной недуг. У певца Оззи Озборна диагностировали болезнь Паркинсона, которую он преодолевает почти два года.