Американське подружжя Х'ю Джекмана і Дебори-Лі Фернесс щасливо живе разом вже 25 років, але за цей час у ЗМІ неодноразово натякали на гомосексуальні вподобання зірки "Росомахи". Його дружина, яка старша від нього на 13 років, вирішила прокоментувати ці чутки.

Припущення журналістів та фанатів щодо сексуальної орієнтації 64-річна Дебора розсіяла із сарказмом. Про це вона розповіла в інтерв'ю Anh's Brush With Fame, повідомляє видання EOnline!.

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Він був геєм багато років. І я була геєм... І всі були вражені, коли я вийшла заміж. А взагалі, це просто неправильно. Це як якщо б хтось сказав Елтону Джону, що він натурал. Я впевнена, що він би розлютився,

– пояснила жінка.

Незважаючи на те, що чимало людей вважають, що шлюб пари є фіктивним, а 51-річний актор насправді є геєм, пара одружена з 1996 року і досі зберігає статус однієї з найміцніших. Дебора і Х'ю познайомились на зйомках серіалу "Корреллі" в 1995 році. Тоді ж актор ніяк не міг зізнатись у почуттях до актриси, але після з'ясування взаємних почуттів, пара більше не розлучалась. На момент знайомства акторові було 27 років, а його майбутній дружині – 40. Через рік після зустрічі вони одружилися.

Біологічних дітей у пари немає. Після декількох викиднів вони вирішили усиновити дітей: у 2000 році вони взяли у сім'ю новонароджену дитину – Оскара Максиміліана, а у 2005 році другу дитину – дівчинку Аву Еліот. Зараз дітям по 19 і 15 років відповідно.