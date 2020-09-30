Американская чета Хью Джекмана и Деборы-Ли Фернесс счастливо живет вместе уже 25 лет, но за это время в СМИ неоднократно намекали на гомосексуальные предпочтения звезды "Росомахи". Его жена, которая старше его на 13 лет, решила прокомментировать эти слухи.

Предположения журналистов и фанатов относительно сексуальной ориентации 64-летняя Дебора рассеяла с сарказмом. Об этом она рассказала в интервью Anh'S Brush With Fame, сообщает издание EOnline!.

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Он был геем много лет. И я была геем... И все были поражены, когда я вышла замуж. А вообще, это просто неправильно. Это как если бы кто-то сказал Элтону Джону, что он натурал. Я уверена, что он бы разозлился,

– пояснила женщина.

Несмотря на то, что многие считают, что брак пары является фиктивным, а 51-летний актер на самом деле является геем, пара вместе с 1996 года и до сих пор сохраняет статус одной из самых крепких. Дебора и Хью познакомились на съемках сериала "Коррелли" в 1995 году. Тогда же актер никак не мог признаться в чувствах к актрисе, но после выяснения взаимных чувств пара больше не расставалась. На момент знакомства актеру было 27 лет, а его будущей жене – 40. Через год после встречи они поженились.

Биологических детей у пары нет. После нескольких выкидышей они решили усыновить детей: в 2000 году они взяли в семью новорожденного ребенка – Оскара Максимилиана, а в 2005 году второго ребенка – девочку Аву Элиот. Сейчас детям по 19 и 15 лет соответственно.