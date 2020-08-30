28 серпня помер американський актор Чедвік Боузман. Його смерть сколихнула Голлівуд й стала неосяжною втратою для прихильників всесвіту Marvel. Як з'ясувалось, щемливий допис зі сторінки зірки "Чорної пантери" поширила та залайкала рекордна кількість користувачів, і він став найпопулярнішим в історії соцмережі.

Про смерть Чедвіка Боузмана світ дізнався вчора, 29 серпня, з допису на офіційній сторінці актора в твіттері. Лише за добу його поширило та залайкало так багато шанувальників й зіркових колег, що він став найпопулярнішим за 14-річну історію існування соціальної мережі. Про це йдеться у профілі самого твіттера.

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"Найбільш залайканий твіт за всю історію. Данина, гідна Короля", – заявили в дописі.

У найпопулярнішому твіті зазначається, що Чедвік Боузман пішов з життя після чотирирічної боротьби з раком товстої кишки. Допис доповнений чорно-білим фото зірки. Наразі він зібрав 6,7 мільйона лайків та 3 мільйони ретвітів.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Варто зазначити, що попередній рекорд твіттера встановив 44-й президент США Барак Обама. 2017 року на офіційній сторінці він процитував президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандела. Цей допис оцінили 4,3 мільйони користувачів, а поширили – 1,6 мільйона.

"Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження або релігію", – йдеться у його твіті.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Що відомо про смерть зірки "Чорної пантери" Чедвіка Боузмана?

43-річний актор помер 28 серпня в оточенні дружини та близьких. Чотири роки тому йому поставили діагноз рак товстої кишки третьої стадії, яка за роки перейшла у четверту. Попри це актор не припинив зйомки у фільмах та зіграв декілька фантастичних ролей. Публічно Боузман не казав про свій діагноз. Про хворобу стало відомо лише після його смерті.

Чедвік Боузман відомий перш за все за роллю Чорної пантери в фільмах кіновсесвіту Marvel. Його дебют в образі Чорної пантери відбувся у фільмі "Перший месник: Протистояння" 2016 року. 2018 року вийшов фільм "Чорна пантера" з його участю у головній ролі.