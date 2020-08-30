Сообщение о смерти звезды "Черной пантеры" стало самым популярным в истории Твиттера
28 августа скончался американский актер Чедвик Боузман. Его смерть всколыхнула Голливуд и стала необъятной потерей для сторонников вселенной Marvel. Как выяснилось, сообщение со страницы звезды "Черной пантеры" распространило и залайкало рекордное количество пользователей, и он стал самым популярным в истории соцсети.
О смерти Чедвика Боузмана мир узнал вчера, 29 августа, из сообщения на официальной странице актера в твиттере. Только за сутки его распространило и залайкало так много поклонников и звездных коллег, что он стал самым популярным за 14-летнюю историю существования социальной сети. Об этом говорится в профиле самого Твиттера.
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"Самый залайканный твит за всю историю. Дань, достойная Короля", – заявили в заметке.
В самом популярном твите отмечается, что Чедвик Боузман ушел из жизни после четырехлетней борьбы с раком толстой кишки. Сообщение дополнено черно-белым фото звезды. Сейчас он собрал 6,7 миллиона лайков и 3 миллиона ретвитов.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд твиттера установил 44-й президент США Барак Обама. В 2017 году на официальной странице он процитировал президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделу. Это сообщение оценили 4,3 миллиона пользователей, а распространили – 1,6 миллиона.
"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии", – говорится в его твите.
Что известно о смерти звезды "Черной пантеры" Чедвика Боузмана?
43-летний актер скончался 28 августа в окружении жены и близких. Четыре года назад ему поставили диагноз рак толстой кишки третьей стадии, которая за годы перешла в четвертую. Несмотря на это актер не прекратил съемки в фильмах и сыграл несколько фантастических ролей. Публично Боузман не говорил о своем диагнозе. О болезни стало известно лишь после его смерти.
Чедвик Боузман известен прежде всего по роли Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel. Его дебют в образе Черной пантеры состоялся в фильме "Первый мститель: Противостояние" 2016 года. В 2018 году вышел фильм "Черная пантера" с его участием в главной роли.