28 августа скончался американский актер Чедвик Боузман. Его смерть всколыхнула Голливуд и стала необъятной потерей для сторонников вселенной Marvel. Как выяснилось, сообщение со страницы звезды "Черной пантеры" распространило и залайкало рекордное количество пользователей, и он стал самым популярным в истории соцсети.

О смерти Чедвика Боузмана мир узнал вчера, 29 августа, из сообщения на официальной странице актера в твиттере. Только за сутки его распространило и залайкало так много поклонников и звездных коллег, что он стал самым популярным за 14-летнюю историю существования социальной сети. Об этом говорится в профиле самого Твиттера.

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"Самый залайканный твит за всю историю. Дань, достойная Короля", – заявили в заметке.

В самом популярном твите отмечается, что Чедвик Боузман ушел из жизни после четырехлетней борьбы с раком толстой кишки. Сообщение дополнено черно-белым фото звезды. Сейчас он собрал 6,7 миллиона лайков и 3 миллиона ретвитов.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Стоит отметить, что предыдущий рекорд твиттера установил 44-й президент США Барак Обама. В 2017 году на официальной странице он процитировал президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделу. Это сообщение оценили 4,3 миллиона пользователей, а распространили – 1,6 миллиона.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии", – говорится в его твите.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Что известно о смерти звезды "Черной пантеры" Чедвика Боузмана?

43-летний актер скончался 28 августа в окружении жены и близких. Четыре года назад ему поставили диагноз рак толстой кишки третьей стадии, которая за годы перешла в четвертую. Несмотря на это актер не прекратил съемки в фильмах и сыграл несколько фантастических ролей. Публично Боузман не говорил о своем диагнозе. О болезни стало известно лишь после его смерти.

Чедвик Боузман известен прежде всего по роли Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel. Его дебют в образе Черной пантеры состоялся в фильме "Первый мститель: Противостояние" 2016 года. В 2018 году вышел фильм "Черная пантера" с его участием в главной роли.