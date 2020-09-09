Донька Ілони Гвоздьової Валерія сьогодні, 9 вересня, святкує день народження. Їй виповнилося 5 років. З нагоди свята зіркова матуся поділилась милими фото з донькою.

Сьогодні, 9 вересня, донька відомої танцівниці Ілони Гвоздьової святкує день народження. Валерії виповнилося 5 років. З нагоди свята зіркова матуся поділилась її милими фотографіями. Їх вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Українська танцівниця замилувала мережу різними дитячими фото Валерії. На одному з них дівчинка позувала в осінньому парку, схоже, минулого року. Мама підняла її над собою та зворушливо поцілувала.

Також Ілона показала світлини Валерії, де вона була ще зовсім маленькою та тільки вчилась ходити. Гвозьдьова поділилась рідкісними кадрами з попередніх фотосесій, де вона зображена і з чоловіком Іваном. Під дописом матуся привітала доньку з її днем.

Згадую, як вчила тебе ходити, говорити, як годувала з ложечки, а тепер ти стала зовсім дорослою. Я така щаслива, що в мене є донечка,

– зізналась Ілона.

У коментарях посипались привітання від шанувальників: "Вітаємо! Будьте здоровими та щасливими", "Вітаю іменинницю з днем народження. Бажаю їй всього найкращого", "Зі святом, маленька Ріє!".



Зворушливі сімейні фото / Instagram / @ilonagvozdeva



Зворушливі сімейні фото / Instagram / @ilonagvozdeva



Зворушливі сімейні фото / Instagram / @ilonagvozdeva Зворушливі сімейні фото / Instagram / @ilonagvozdeva



Зворушливі сімейні фото / Instagram / @ilonagvozdeva