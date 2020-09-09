Дочь Илоны Гвоздевой Валерия сегодня, 9 сентября, празднует день рождения. Ей исполнилось 5 лет. По случаю праздника звездная мамочка поделилась милыми фото с дочкой.

Сегодня, 9 сентября, дочь известной танцовщицы Илоны Гвоздевой празднует день рождения. Валерии исполнилось 5 лет. По случаю праздника звездная мамочка поделилась ее милыми фотографиями. Их она опубликовала на своей инстаграм-странице.

К слову Слава Каминская сделала невероятную домашнюю фотосессию с детьми: чувственные кадры

Украинская танцовщица очаровала сеть различными детскими фото Валерии. На одном из них девочка позировала в осеннем парке, похоже, в прошлом году. Мама подняла ее над собой и трогательно целовала.

Также Илона показала фотографии Валерии, где она была еще совсем маленькой и только училась ходить. Гвоздева поделилась редкими кадрами из предыдущих фотосессий, где она изображена и с мужем Иваном. Под заметкой мамочка поздравила дочь с ее днем.

Вспоминаю, как учила тебя ходить, говорить, как кормила с ложечки, а теперь ты стала совсем взрослой. Я так счастлива, что у меня есть доченька,

– призналась Илона.

В комментариях посыпались поздравления от поклонников: "Поздравляем! Будьте здоровыми и счастливыми", "Поздравляю именинницу с днем рождения. Желаю ей всего наилучшего", "С праздником, маленькая Рия!".

Трогательные семейные фото / Instagram / @ilonagvozdeva

Трогательные семейные фото / Instagram / @ilonagvozdeva



Трогательные семейные фото / Instagram / @ilonagvozdeva Трогательные семейные фото / Instagram / @ilonagvozdeva

Трогательные семейные фото / Instagram / @ilonagvozdeva