Український гуморист Євген Кошовий розповів, що його донька Варвара стала жертвою булінгу в школі. Зокрема, зіркового тата називають "клоуном". Але Євген своєї провини в цьому не бачить.

На "Світське життя з Катею Осадчою" Євген Кошовий прибув разом з дружиною. Під час розмови вони зачепили тему булінгу. Зокрема, стало відомо, що донька гумориста стала жертвою знущань в школі.

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Євген Кошовий розповів, що його називають "клоуном". І коли дізнаються, хто тато Варвари – ображають її. Але він не вважає себе в цьому винним.

Я не почуваюся винним. Я думаю, що дитина розповіла просто про те, що є якась заздрість. Тягнеться дуже довго. Перший раз – коли вона прийшла на "Голос.Діти", коли прийшла на "Розсміши коміка", потім коли вдруге вона прийшла і дійшла до суперфіналу "Голосу",

– зізнався Євген Кошовий.

Гуморист додав, що не збирається через це відправляти дітей на навчання за кордон. Він хотів би, щоби вони навчались в Україні.

"Я хочу, щоб моя дитина вчилася в Україні. Хочу, щоб і Сіма вчилася в Україні, вона до першого класу піде наступного року. Сподіваюся, що прийматимуть 2021 року до першого класу. Хочу, щоб мої діти навчалися тут, щоб представляли Україну, хто що б не казав, який псевдопатріотизм не приписував", – розповів Євген Кошовий.

Дивитись відео Євген Кошовий у програмі "Світське життя":