Украинский юморист Евгений Кошевой рассказал, что его дочь Варвара стала жертвой буллинга в школе. В частности, звездного папу называют "клоуном". Но Евгений своей вины в этом не видит.

На "Светскую жизнь с Катей Осадчей" Евгений Кошевой прибыл вместе с женой. Во время разговора они затронули тему буллинга. В частности, стало известно, что дочь юмориста стала жертвой издевательств в школе.

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Евгений Кошевой рассказал, что его называют "клоуном". И когда узнают, кто папа Варвары – обижают ее. Но он не считает себя в этом виновным.

Я не чувствую себя виноватым. Я думаю, что ребенок рассказал просто о том, что есть какая-то зависть. Тянется очень долго. Первый раз – когда она пришла на "Голос.Дети", когда пришла на "Рассмеши комика", потом когда второй раз она пришла и дошла до суперфинала "Голоса",

– признался Евгений Кошевой.

Юморист добавил, что не собирается из-за этого отправлять детей на учебу за границу. Он хотел бы, чтобы они учились в Украине.

"Я хочу, чтобы мой ребенок учился в Украине. Хочу, чтобы и Сима училась в Украине, она в первый класс пойдет в следующем году. Надеюсь, что будут принимать в 2021 году в первый класс. Хочу, чтобы мои дети учились здесь, чтобы представляли Украину, кто что бы ни говорил, какой псевдопатриотизм не приписывал", – рассказал Евгений Кошевой.

Смотреть видео Евгений Кошевой в программе "Светская жизнь":