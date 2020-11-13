Американська модель Кайя Гербер знає, як виглядати стильно і зручно в домашніх умовах. Зараз, коли всі знову перебувають на карантині, дівчина продемонструвала комфортний look, придбаючи який, частина суми піде на благодійність.

19-річна модель Кайя Гербер разом з модним брендом BLEUSALT створила лінійку чорних спортивних штанів, 20% з яких підуть у фонд компанії A Sense of Home, що займається створенням житла для дітей з прийомних сімей.

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Свій образ модель доповнила стильний чорним бюстгальтером та білою сорочкою, яку вирішила розстебнути. На її вухах були лаконічні сережки, а своє волосся Кайя акуратно вклала назад. Локацією для зйомки слугував, ймовірно, будинок батьків моделі, який розміщений на березі океану.



Кайя Гербер / Instagram / @kaiagerber

Оскільки Гербер є манекенницею і слідкує за своєю фігурою, її тіло на знімку виглядає дуже струнким та дещо худорлявим, втім, фанати засипали дівчину в інстаграмі приємними коментарями.