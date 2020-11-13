Американская модель Кайя Гербер знает, как выглядеть стильно и удобно в домашних условиях. Сейчас, когда все снова находятся на карантине, девушка продемонстрировала комфортный look, при покупке которого, часть суммы пойдет на благотворительность.

19-летняя модель Кайя Гербер вместе с модным брендом BLEUSALT создала линейку черных спортивных брюк, при покупке которых 20% от стоимости пойдут в фонд компании A Sense of Home, которая занимается созданием жилья для детей из приемных семей.

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Свой образ модель дополнила стильный черным бюстгальтером и белой рубашкой, которую решила расстегнуть. На ушах были лаконичны серьги, а свои волосы Кайя аккуратно уложила назад. Локацией для съемки служил, вероятно, дом родителей модели, который расположен на берегу океана.



Кайя Гербер / Instagram / @kaiagerber

Поскольку Гербер манекенщица и следит за своей фигурой, ее тело на снимке выглядит очень стройным и несколько худощавым, впрочем, фанаты засыпали девушку в Инстаграме приятными комментариями.